ماندريا: “أتقبل فكرة اللعب في المستوى العالي مع الخضر رغم أن فريقي في الليغ2”

كشف الحارس الدولي الجزائري، أنتوني ماندريا، أنه يتقبل واقع اللعب في المستوى العالي مع المنتخب الوطني. وفي الدرجة الثانية الفرنسية في آن واحد.

وفي تصريح خص به قناة “بيين سبورت” في نسختها الفرنسية، أمس الاثنين، قال حارس نادي كان، أنتوني ماندريا، قبل مواجهة غرونوبل، عن اختلاف المستوى بين الخضر وناديه الفرنسي: “يجب تقبل واقع اللعب في المستوى العالي مع المنتخب الوطني وفي الدرجة الثانية الفرنسية”.

وأضاف حارس الخضر موضحاً: “أثق في إمكانياتي وأستطيع مساعدة فريقي هذا الموسم، أحاول اكتساب الخبرة قدر الإمكان”.

للإشارة، تعرض حارس الخضر، ماندريا، أمس الاثنين، للخسارة أمام غرونوبل، بثلاثية مقابل هدف في إطار الجولة الثالثة من بطولة “الليغ2”.