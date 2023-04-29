ماندريا: “أسعى دائما للتطور من أجل التواجد في كل تربصات الخضر”
بقلم كريم تيغرمت
كشف الحارس الدولي الجزائري، أنطوني ماندريا، لاعب نادي كان الفرنسي، عزمه على التطور باستمرار، لضمان تواجده مع الخضر.
وصرح ماندريا، في حوار لموقع “فوت ديزاد”: “عندما تكون جيدا مع النادي، تتلقى دعوة المنتخب، وهذا ما يحدث بالنسبة لي”.
كما أضاف: “أسعى دائما للتطور من أجل التواجد في كل تربصات الخضر، على أمل فرض مكانتي، وعندما أحظى بفرصة اللعب أقدم أفضل ما لديّ لمساعدة المنتخب”.
وتابع الحارس الدولي الجزائري، أنطوني ماندريا: “أنا محظوظ باللعب لنادي مثل كان، ومع المنتخب الجزائري”.
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