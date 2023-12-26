ماندريا :”إن شاء الله سنتوج بكأس أمم إفريقيا”

أبدى حارس المنتخب الوطني أنتوني ماندريا سعادته الكبيرة بالتواجد في أرض الوطن مجددا قصد الشروع في التربص رفقة الخضر.

وقال أنتوني ماندريا في تصريح للإعلام المحلي، لدى حلوله بمطار هواري بومدين، اليوم الثلاثاء “وصلنا إلى الجزائر وسط ظروف جيدة، وممتازة”.

كما أضاف “إن شاء الله سنتوج بكأس إفريقيا”

إلى جانب ذلك، أبدى المدافع كيفن غيتون سعادته الكبيرة هو الأخر الذي حل بأرض الوطن قادما من فرنسا، وقال غيتون في تصريح للإعلام المحلي بمطار هواري بومدين “جئنا من اجل التحضير الجيد لكأس أمم إفريقيا”.

للإشارة، وصل مساء اليوم، كل من الحارس ماندريا وغيتون إلى جانب ماندي و بن طالب.

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