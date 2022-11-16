ماندريا :” الإقصاء من المونديال كارثة وهذا ما طلبه منا بلماضي “

كشف حارس عرين الخضر اونطوني ماندريا أنه لا يزال يعاني من حرقة الاقصاء من تصفيات المونديال التي وصفها بـ “الكارثة”.

وقال ماندريا في حواره مع موقع “دي زاد فوت”: “مونديال جميل جدا قدمته الجزائر في 2014، وحتى في 2010، منتخبنا ابان على انه منتخب عالمي”.

وأضاف :” نحن لا نستحق الإقصاء أمام الكاميرون. فترة صعبة مرّت عليّنا مثل باقي الجزائريين، اعتبرها كارثة بعد سلسلة من النتائج الايجابية”

وأردف “الطاقم الفني بقيادة بلماضي طلب منا نسيان الخيبة. وحاليا دخلنا مرحلة خاصة مع استقدام لاعبين جدد و خاصة الشباب”.

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