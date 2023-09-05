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الرياضة

ماندريا: “المنافسة على المناصب مفيدة وأنا احترم خيارات بلماضي”

بقلم كريم تيغرمت
ماندريا: “المنافسة على المناصب مفيدة وأنا احترم خيارات بلماضي”
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تحدث حارس المنتخب الوطني أنتوني ماندريا، عن المنافسة على المناصب في المنتتخب الوطني، مدبيا تقبله لخيارات الناخب جمال بلماضي مهما كانت.   

وصرح ماندريا، لتلفزيون “النهار”: “التدريبات تجري في أفضل الظروف، ونعمل على التحضير كمل ينبغي لمواجهتي تنزانيا والسنغال”

كما أضاف: “مواجهة السنغال، ستكون اختبار جيد بالنسبة لنا، لتقييم مستوانا، وتحديد ما علينا العمل عليه استعدادا للكان”.

وتابع انتوني ماندريا: “المنافسة على المناصب في المنتخب الوطني جد مفيدة، في حال قرر المدرب الاعتماد علي سأقدم أفضل ما لدي، أما اذا اختار زغبة، سأحترم قراره، وأساعد زغبة بأفضل طريقة”.

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