ماندريا: “المنافسة على المناصب مفيدة وأنا احترم خيارات بلماضي”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث حارس المنتخب الوطني أنتوني ماندريا، عن المنافسة على المناصب في المنتتخب الوطني، مدبيا تقبله لخيارات الناخب جمال بلماضي مهما كانت.
وصرح ماندريا، لتلفزيون “النهار”: “التدريبات تجري في أفضل الظروف، ونعمل على التحضير كمل ينبغي لمواجهتي تنزانيا والسنغال”
كما أضاف: “مواجهة السنغال، ستكون اختبار جيد بالنسبة لنا، لتقييم مستوانا، وتحديد ما علينا العمل عليه استعدادا للكان”.
وتابع انتوني ماندريا: “المنافسة على المناصب في المنتخب الوطني جد مفيدة، في حال قرر المدرب الاعتماد علي سأقدم أفضل ما لدي، أما اذا اختار زغبة، سأحترم قراره، وأساعد زغبة بأفضل طريقة”.
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