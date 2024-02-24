ماندريا: “تجربة الكان رائعة ولسوء الحظ أقصينا مبكرا”

وصف الحارس الدولي الجزائري، انتوني ماندريا، تجربته مع الخضر في “كان” كوت ديفوار، بالرائعة متأسفا على الخروج المبكر من المحفل القاري.

وأوضح حارس نادي كان الفرنسي، بأن كل ما عاشه مع الخضر في كوت ديفوار. كان رائعا وتعلم الكثير من الأمور هناك.

قبل أن يستدرك في حوار خص به اليوم السبت. موقع “واست فرانس” الفرنسي: “لسوء الحظ عدنا في وقت مبكر مما كان متوقعا.. في مثل هذه اللحظات عليك محاولة تغيير الأمور بسرعة والعودة إلى الواقع”.