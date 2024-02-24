ماندريا: “تلقيت انتقادات عنيفة والشعب وقف إلى جانبي”

كشف حارس المنتخب الوطني، أنتوني ماندريا، بأنه تلقى انتقادات قاسية عقب الخروج من الكان، لم يسبق وأن عاشها طيلة مسيرته الكروية.

وفي حواره الذي خص به موقع “واست فرانس” الفرنسي. اليوم السبت، أبرز ماندريا، بأن الصحافة الجزائرية، وجهت أصابع الاتهام إلى اللاعبين محملة إياهم مسؤولية الاخفاق القاري.

كما تحدث عن الانتقادات التي وجهت إلى شخصه. قائلا: “من السهل ضرب الحارس والقول إنه لم يقم بالتصدي للكرة، ولكن رغم هذا تلقيت عددا رسائل الدعم”.

مشيرا في الأخير. إلى أنه تقدم باعتذاراته إلى جمهور الخضر عبر منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي لا لشيء سوى: “لأن الشعب الجزائري دعمني في كثير من الأحيان، ولمدة عام ونصف نادرا ما كنت أتعرض للانتقاد.”