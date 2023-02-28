ماندريا ثالث أفضل لاعبي نادي “كان” هذا الموسم

احتل الحارس الدولي الجزائري، أنتوني ماندريا، المركز الثالث في قائمة أفضل لاعبي نادي كان الفرنسي، بعد مرور 25 جولة من الليغ2، التي يحتل فيها الفريق المركز الـ 5 برصيد 39 نقطة.

وشارك حامي عرين الخضر، في جميع لقاءات فريقه في الموسم الجاري، وتلقت شباكه 25 هدفا بمعدل هدف في كل مباراة.

ونشر موقع “واست فرانس” الفرنسي، ترتيب لاعبي نادي كان في الموسم الجاري، وجاء ماندريا، ثالثا بتقييم 5.4/10 خلف زميليه السويدي أنطون ساليتروس بـ 6/10 والتونسي علي عبدي بـ 5.5/10.

يذكر أن المتتبعين لشؤون المنتخب الوطني، رشحوا ماندريا، ليكون خليفة مبولحي، في الخضر، ومن المقرر أن يسجل حارس كان الفرنسي، حضوره في القائمة التي سيختارها بلماضي، لتربص مارس الداخل.