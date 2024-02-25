ماندريا: “رحيل بلماضي مؤلم وسأكون لأول مرة في المنتخب بدونه”

أبدى حارس المنتخب الوطني، أنطوني ماندريا، أسفه لرحيل الناخب الوطني جمال بلماضي، بالنظرر للعلاقة الوطيدة التي كانت تربطه معه.

وصرح ماندريا، في هذا الخصوص، لموقع “ouest France”: “هذا مؤلم، بلماضي، ومدرب الحراس، فتحا لي أبواب المنتخب الوطني”.

كما أضاف: “نشأت بيننا روابط أخوية، بالنسبة لي، إذا تم استدعائي للمنتخب الشهر المقبل، ستكون أول مرة أتعرف فيها على ناخب جديد، وطريقة عمل جديدة في المنتخب”.

واعتبر الدولي الجزائري، وحارس مرمى نادي كان، بأنه يشعر بالغموض، مؤكدا: “هناك بعض الغموض في المستقبل”.