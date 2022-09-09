ماندريا: “سجلت بداية مشجعة وهذه رسالتي لمنافسينا”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الدولي الجزائري، أنتوني ماندريا، حارس نادي كان الفرنسي، رضاه عن بدايته هذا الموسم، موجها في ذات الوقت رسالة قوية لمنافسيهم.
وصرح ماندريا، اليوم الجمعة، خلال ندوة صحفية: “بدايتي هذا الموسم كانت مشجعة، وسمحت لي بمنح الاطمئنان لجماهيرنا”.
كما أضاف حارس الخضر: “أتواجد في حالة جيدة، واستغليت التحضيرات الصيفية، لتسجيل انطلاقة قوية هذا الموسم”.
وختم أنتوني مانديريا: “نطمح لاسعاد جماهيرنا، وأوجه رسالة قوية لمنافسينا، الذين يدركون بأن مهمتم على ميداننا ستكون معقدة”.
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