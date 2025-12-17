ماندريا: “سعيد بالعودة وجاهز لحراسة مرمى الخُضر في الكان”

أكد حارس المنتخب الوطني، أنطوني ماندريا، جاهزيته التامة رفقة زملائه لتقديم مستويات كبيرة خلال دورة كأس أمم إفريقيا المقبلة. معبّرا عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى صفوف المنتخب الوطني بعد فترة غياب.

وخلال تصريحاته في المنطقة المختلطة، مساء اليوم الأربعاء، على هامش تربص المنتخب الوطني بمركز سيدي موسى، قال ماندريا: “حضّرنا بشكل جيّد، ونحن في تركيز عالٍ جدا، وأؤكد أننا جاهزون بشكل كلي لهذا الاستحقاق القاري”.

وأضاف حارس الخُضر: “سعيد جدا بالعودة إلى المنتخب الوطني والتواجد حاليا رفقة اللاعبين في التربص. وسأعمل ما في وسعي للقيام بواجبي والدفاع عن الألوان الوطنية”.

ويأتي استدعاء أنطوني ماندريا مجددًا إلى صفوف الكتيبة الوطنية، في ظل تعرض الحارس ألكسيس قندوز، لإصابة خلال الأيام القليلة الماضية رفقة فريقه مولودية الجزائر، ما دفع الطاقم الفني إلى تدعيم مركز حراسة المرمى تحسبا لمنافسة كأس أمم إفريقيا.

وتمنح عودة ماندريا، الطاقمَ الفني للمنتخب الوطني خيارات إضافية في مركز حساس، خاصة بالنظر إلى خبرته السابقة مع المنتخب وطموحه الكبير للمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية مع “محاربي الصحراء” في الموعد القاري القادم.