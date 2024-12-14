ماندريا غير راض عن وضعيته في ناديه كان

عبر الحارس الدولي الجزائري، أنتوني ماندريا، عن إستيائه من وضعيته الحالية في ناديه كان، بتحوله إلى الحارس الإحتياطي في النادي خلال الأسابيع الأخيرة.

وصرح حارس الخضر، لموقع “فوت ميركاتو”، اليوم السبت، موضحا عن تحوله إلى الحارس الإحتياطي لناديه كان:” ليس لدي خيار سوى قبول ذلك والمضي قدمًا، لست أنا من يتخذ القرارات”.

وأضاف الحارس ماندريا:”علاقتي مع الحارس الأساسي، يانيس كليمونتيا، علاقة عمل صحية، لا أحد يعترض طريق الآخر، ونعمل بشكل صحيح، الوضع بيننا وديّ”.

وتابع المتحدث:” لا أعتقد أن أدائي كان سيئًا في بداية الموسم، ومن الواضح أن هناك دائمًا ما هو أفضل للقيام به، لكنني شعرت أنني بحالة جيدة، وكنت واثقًا من قدراتي، لكن لسوء الحظ نتائج النادي في بداية الموسم لم تكن موجودة وأراد المدرب أن يحدث تغييرات. وهذا ما يحدث غالبًا في هذا النوع من المواقف، و غالبًا ما يكون الحارس هو الذي يدفع التكاليف”.

كما أكد حارس الخضر:” حاولت أن أكون متسقًا قدر الإمكان وأن أساهم قدر الإمكان في الفريق، لكن لسوء الحظ، لم تكن النتائج موجودة وكان علينا أن نفعل شيئًا من أجل الفريق.

وتطرق الحارس أنتوني ماندريا، عن إستيائه من وضعيته الحالية في ناديه بالقول:” شعرت أنني بحالة جيدة، واصلت العمل بجدية، وقدمت مباريات جيدة، شعرت بأهميتي داخل الفريق وكان لي مكان مهم في خيارات المدربين الذين تعاملت معهم و وثقوا بي. الآن تم التشكيك في هذا الأمر وهذا الوضع لا يناسبني. لقد قلتها من قبل، أنا لست حارس مرمى بديل، على الأقل ليس الآن، وربما لاحقًا، أريد أن أجد وقت اللعب مرة أخرى. يجب أن أغادر النادي للعثور على مشروع أفضل لنفسي”.

وأوضح االحارس السابق لنادي أنجي:”هذا ليس محتملا أن يحدث، لقد تحدثت مع المدرب نيكولاس سيوبي، واليوم أفضل شيء بالنسبة لي هو العثور على مشروع آخر يناسبني ويسمح لي بالتقدم في مسيرتي المهنية. لأن بعد سنة من الآن، هناك كأس أفريقيا في المغرب، وهناك تصفيات كأس العالم في 2026، ويمكن القول وداعًا إذا واصلت البقاء على مقاعد البدلاء وهذا غير ممكن بالنسبة لي”.

للإشارة، لم يخض الحارس أنتوني ماندريا، أي مباراة رسمية مع فريقه كان منذ تاريخ 26 أكتوبر الماضي، في إطار مواجهة كان و تروا، التي تندرج في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي درجة الثانية “الليغ2”.