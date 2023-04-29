ماندريا: “قمت بالخيار المثالي بانضمامي لنادي كان”
بقلم كريم تيغرمت
أكد الدولي الجزائري أنطوني ماندريا، اقتناعه التام بانضمامه لنادي كان الفرنسي، معتبراً ذلك الخيار المثالي لمسيرته الكروية.
وصرح ماندريا في حوار خصّ به موقع “فوت ديزاد”: “بالنسبة لي انتقالي إلى نادي كان، هو الخيار المثالي بالنظر لما عشته الموسم الماضي مع أنجي”.
كما أضاف: “لعبت آخر 10 مباريات في الليغ1، أين قدمت أداءً جيدا، ولم يكن لديّ الكثير لأخسره بعدما تحولت من الحارس الثاني، لثالث اختيار”.
وتابع ماندريا: “كنت تحت ضغط كبير، ومرتاحا في نفس الوقت، والأمور سارت على ما يرام بعد عرض نادي “كان” الذي كان أحسن اختيار”.
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