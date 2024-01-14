ماندريا :”لا يهم من يلعب أساسيا والأهم تشريف الجزائر”

أكد حارس المنتخب الوطني أندري ماندريا جاهزيته لحراسة عرين الخضر في كأس امم افريقيا بعد العمل الكبير الذي قام به رفقة زملائه.

وقال أندري ماندريا في تصريحه خلال المنطقة المختلطة “قمنا بعمل كبير رفقة المدرب جمال بلماضي، نملك علاقة جيدة بيننا كحراس للمنتخب الوطني”.

كما أضاف ماندريا “جميعنا جاهزون للمباراة المرتقبة، أملك علاقة جيدة مع كل الحراس الآخرين، لا يهم من سيلعب أساسيا في حراسة المرمى، الأهم هو الفوز و تشريف الجزائر الجيد، لأن الجمهور الجزائري يستحق كل شيء جميل”.

وختم حارس الخضر “عملنا من كل الجوانب و الكرة بين أقدامنا حاليا، تربصنا سابقا في الطوغو، وتعودنا على الأجواء الإفريقية بشكل جيد”.

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