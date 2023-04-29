ماندريا: “نملك مجموعة قادرة على التنافس قاريا ودوليا”
بقلم كريم تيغرمت
أكد أنطوني ماندريا، الحارس الدولي الجزائري، بأن المنتخب الوطني يضم تشكيلة جيدة من اللاعبين القادرين على التنافس في الساحة القارية، والدولية.
وصرح ماندريا، في حوار لموقع “فوت ديزاد”: “نملك مجموعة جيدة للغاية في المنتخب، قادرة على التنافس في المستوى الإفريقي، والدولي”.
كما أضاف: “من الممتع جدا اللعب في مثل هذا المنتخب، أمامنا مستقبل، وأتمنى أن أكون جزءا منه”.
وأردف حارس نادي كان الفرنسي: “منتخبنا في تطور، والأجواء رائعة داخل المجموعة التي تعمل المستحيل لتكون من أفضل منتخبات إفريقيا”.
وأضاف حارس الخضر: “نحن محظوظون بضمان تأهلنا للطبعة المقبلة من كأس أمم إفريقيا، بعد أربع مباريات”.
وتابع أنطوني ماندريا: “لدينا كل الامكانيات اللازمة لمجابهة المنتخبات الإفريقية الأخرى، وتقديم أداء كبير في “الكان””.
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