ماندريا يتوج بجائزة لاعب الشهر

حظي الدولي الجزائري أنتوني ماندريا، حارس نادي كان الفرنسي، باعتراف جماهير فريقه، نظير مستواه بداية الموسم الجاري

وكشفت إدارة نادي كان، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن اختيار مالندريا، كأفضل لاعب في الفريق عن شهر أوت

كما أرفق مسؤولي النادي الفرنسي، هذا الخبر، بمقطع فيديو، يبرز، كل ما قدمه الحارس الجزائري، خلال شهر أوت

يذكر أن أنتوني ماندريا، سبق له التتويج بجائزة لاعب الأسبوع عدة مرات هذا الموسم مع ناديه كان، الناشط في الليغ2 الفرنسية.