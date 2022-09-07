ماندريا يتوج بجائزة لاعب الشهر
بقلم كريم تيغرمت
حظي الدولي الجزائري أنتوني ماندريا، حارس نادي كان الفرنسي، باعتراف جماهير فريقه، نظير مستواه بداية الموسم الجاري
وكشفت إدارة نادي كان، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن اختيار مالندريا، كأفضل لاعب في الفريق عن شهر أوت
كما أرفق مسؤولي النادي الفرنسي، هذا الخبر، بمقطع فيديو، يبرز، كل ما قدمه الحارس الجزائري، خلال شهر أوت
يذكر أن أنتوني ماندريا، سبق له التتويج بجائزة لاعب الأسبوع عدة مرات هذا الموسم مع ناديه كان، الناشط في الليغ2 الفرنسية.
𝗗𝗲́𝗰𝗶𝘀𝗶𝗳, 𝗱𝗲́𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝗻𝘁, 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗼𝗿𝗱𝗶𝗮𝗹 : @MandreaAnthony a réalisé un début de saison tambour battant ⚡️
L’international 🇩🇿 est votre 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗶𝘀 𝗱’𝗮𝗼𝘂̂𝘁 @KunkelSas 🏆 #SMCaen #TeamSMC pic.twitter.com/QEDcVmhqt5
— Stade Malherbe Caen (@SMCaen) September 7, 2022
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