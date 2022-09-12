ماندريا يحصد من جديد جائزة أفضل لاعب في الفريق

حصد الدولي الجزائري، أنتوني ماندريا، حارس نادي كان الفرنسي، من جديد، جائزة أفضل لاعب في الفريق.

وكشفت ادراة نادي كان، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن اختيار ماندريا، أفضل لاعب في الفريق، عن مباراة أميان.

كما أوضح النادي الفرنسي، بأن حارسهم الدولي الجزائري، يتوج بهذه الجائزة، لرابعة مرة منذ انطلاق المومس الجاري.

يذكر أن أنتوني ماندريا، شاهم في فوز ناديه كان، بمباراته الأخيرة أمام أميان، بنتجية (3-1)، بعد تصديه لركلة جزاء.