ماندريا يحصد من جديد جائزة أفضل لاعب في الفريق
بقلم كريم تيغرمت
حصد الدولي الجزائري، أنتوني ماندريا، حارس نادي كان الفرنسي، من جديد، جائزة أفضل لاعب في الفريق.
وكشفت ادراة نادي كان، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن اختيار ماندريا، أفضل لاعب في الفريق، عن مباراة أميان.
كما أوضح النادي الفرنسي، بأن حارسهم الدولي الجزائري، يتوج بهذه الجائزة، لرابعة مرة منذ انطلاق المومس الجاري.
يذكر أن أنتوني ماندريا، شاهم في فوز ناديه كان، بمباراته الأخيرة أمام أميان، بنتجية (3-1)، بعد تصديه لركلة جزاء.
🏆 Joueur du mois d’août
😏 Penalty arrêté
✨ 4ème 𝗲́𝘁𝗼𝗶𝗹𝗲 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗦𝘁𝗮𝗿𝘄𝗮𝘀𝗵 de la saison
Monsieur @MandreaAnthony 👏#SMCaen #TeamSMC #SMCASC pic.twitter.com/cObqU2efqU
— Stade Malherbe Caen (@SMCaen) September 12, 2022
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