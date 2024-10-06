ماندريا يخرج عن صمته ويوضح سبب غيابه عن تربص الخضر

تحدث حارس المرمى الدولي الجزائري، أنطوني ماندريا، عن سبب غيابه عن قائمة لاعبي الخضر المعنية بتربص شهر أكتوبر.

ونشر ماندريا، رسالة عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” أوضح من خلالها قائلا: “لأسباب شخصية وعائلية بحتة، لن أكون حاضراً في تربص شهر أكتوبر”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “أخذت موافقة طاقم المنتخب الوطني، ولا توجد مشاكل مع الطاقم أو الإدارة”.

وتابع أنتوني ماندريا: “يرجى احترام هذا الاختيار، وعدم إصدار أحكام عليّ، سأكون الداعم الأول للخضر خلال هذه المباريات المهمة، أراكم قريبا إن شاء الله، تحيا الجزائر”.