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الرياضة

ماندريا يخرج عن صمته ويوضح سبب غيابه عن تربص الخضر

بقلم كريم تيغرمت
ماندريا يخرج عن صمته ويوضح سبب غيابه عن تربص الخضر
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تحدث حارس المرمى الدولي الجزائري، أنطوني ماندريا، عن سبب غيابه عن قائمة لاعبي الخضر المعنية بتربص شهر أكتوبر.

ونشر ماندريا، رسالة عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” أوضح من خلالها قائلا: “لأسباب شخصية وعائلية بحتة، لن أكون حاضراً في تربص شهر أكتوبر”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “أخذت موافقة طاقم المنتخب الوطني، ولا توجد مشاكل مع الطاقم أو الإدارة”.

وتابع أنتوني ماندريا: “يرجى احترام هذا الاختيار، وعدم إصدار أحكام عليّ، سأكون الداعم الأول للخضر خلال هذه المباريات المهمة، أراكم قريبا إن شاء الله، تحيا الجزائر”.

رابط دائم : https://nhar.tv/hI6md
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