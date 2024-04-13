إعــــلانات
الرياضة

ماندريا يصل لـ”الكلين شيت” رقم 10 هذا الموسم

بقلم فيصل زيان بوزيان
ماندريا يصل لـ”الكلين شيت” رقم 10 هذا الموسم
  • 54
  • 0

يواصل الحارس الدولي أنتوني ماندريا، التألق مع فريقه كان الفرنسي، ضمن فعاليات بطولة الدرجة الفرنسية الثانية “الليغ2” هذا الموسم.

وحافظ أندريا في مواجهة فريقه كان أمام روديز على نظافة شباكه في إطار الجولة الثانية والثلاثين من “الليغ2”.

ليصل للمباراة العاشرة هذا الموسم دون تلقي أي هدف، من أصل 28 مباراة خاضها حارس الخضر مع فريقه كان.

كما استقبلت شباك ماندريا 36 هدفا، وحقق نسبة 69% نجاح للتصديات، حسب مؤشر الإحصائيات “صوفاسكور”.

يجدر الإشارة، ساهم الحارس ماندريا بشكل فعال في إحياء حظوظ فريقه كان للمنافسة على الصعود للدرجة الأولى “الليغ1” الموسم المقبل.

حيث يحتل كان المركز السادس برصيد 48 نقطة، وبفارق نقطة فقط عن المراكز المؤهلة لملحق الصعود إلى الدرجة الأولى الفرنسية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/Vx1Pb
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر