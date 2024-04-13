ماندريا يصل لـ”الكلين شيت” رقم 10 هذا الموسم

يواصل الحارس الدولي أنتوني ماندريا، التألق مع فريقه كان الفرنسي، ضمن فعاليات بطولة الدرجة الفرنسية الثانية “الليغ2” هذا الموسم.

وحافظ أندريا في مواجهة فريقه كان أمام روديز على نظافة شباكه في إطار الجولة الثانية والثلاثين من “الليغ2”.

ليصل للمباراة العاشرة هذا الموسم دون تلقي أي هدف، من أصل 28 مباراة خاضها حارس الخضر مع فريقه كان.

كما استقبلت شباك ماندريا 36 هدفا، وحقق نسبة 69% نجاح للتصديات، حسب مؤشر الإحصائيات “صوفاسكور”.

يجدر الإشارة، ساهم الحارس ماندريا بشكل فعال في إحياء حظوظ فريقه كان للمنافسة على الصعود للدرجة الأولى “الليغ1” الموسم المقبل.

حيث يحتل كان المركز السادس برصيد 48 نقطة، وبفارق نقطة فقط عن المراكز المؤهلة لملحق الصعود إلى الدرجة الأولى الفرنسية.