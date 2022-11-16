ماندريا يكشف علاقته مع بلماضي و دور بلايلي في التحاقه بـ “الخضر”

تطرّق حارس عرين الخضر أّونطوني ماندريا إلى تفاصيل تجربته مع المنتخب الوطني و علاقته مع الناخب الوطني جمال بلماضي.

كما كشف عن هوية اللاعب الذي لعب دورا كبيرا في حمله التحاقه بـ “الخضر” في حواره لموقع “دي زاد فوت” :” “بلايلي لما أتى إلى انجيه، عرّفني بعضو في الاتحاد الجزائري. واخذ رأيي بشأن حملي القميص الوطني الجزائري، و أجبت مباشرة إني جاهز للذهاب مباشرة”.

كما أضاف ماندريا “أملك علاقة جيّدة مع يوسف، و لعبت ضده لما كان في بريست، كما انه نلعب حاليا في نفس المنتخب، بصراحة لاعب عبقري”.

وأردف “بلماضي لم أتكلم معه مباشرة، لكن كلمني عزيز بوراس لأنه مختص في الحراسة. وبعده كنت انتظر قرار بلماضي من اجل استخراج جوز سفري، الذي كلمني بعدها، حاليا أملك علاقة طيبة معه”.

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