ماندريا يواصل نتائجه السلبية رفقة كان في “الليغ2”

واصل حارس المنتخب الوطني، أنتوني ماندريا، نتائجه السلبية رفقة فريقه كان في دوري الدرجة الثانية الفرنسية هذا الموسم.

و إنقاد حارس الخضر، لهزيمة أمام تروا، في إطار الجولة الـ21 من “الليغ2” الفرنسية، وبثلاثية نظيفة. وهي الهزيمة الخامسة على التوالي، لماندريا رفقة فريقه، بعد أن إستعاد مكانته الأساسية.

ولايزال نادي كان يقبع في المركز الأخير في سلم الترتيب، برصيد 15 نقطة فقط.

للإشارة، خاض الحارس، أنتوني ماندريا، رفقة فريقه كان 15 مواجهة في كل المنافسات. وتلقى 24 هدفا هذا الموسم.