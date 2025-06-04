ماندريا: “سنلعب وديتي رواندا والسويد بطابع رسمي”

أكد حارس مرمى المنتخب الوطني، أنتوني ماندريا، جاهزيته لأداء مهامه مع الخضر خلال المواجهتين الوديتين أمام رواندا والسويد.

وقال أنتوني ماندريا، في تصريح خلال المنطقة المختلطة بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، اليوم الأربعاء، “المبارتان الوديتان، لكن سنلعبهما من أجل الفوز، الجميع هادئ ويعلم مدى مسؤوليته تجاه المنتخب”.

وأضاف ماندريا “كنت مصابا على مستوى الكتف، وحاليا أنا في التربص وسأعمل ما في وسعي لتقديم ما علي”.

وقال ماندريا عن إمكانية مشاركته أساسياً في مواجهة الخميس أمام رواندا: “أؤكد لكم أننا جميعنا جاهزون للعب المباراة أساسيين ونعمل بجهد في التدريبات”.

وختم قائلاً: “جميع اللاعبين جاهزون لتقديم مباراة ممتازة، مثلما جرت عليه العادة، أتمنى حضورا قويا للجمهور بملعب قسنطينة”.