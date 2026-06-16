ماندي:”جاهزون لمواجهة الأرجنتين ونعوّل على دعم أنصارنا”

أكد مدافع المنتخب الوطني، عيسى ماندي، جاهزية “الخضر” لخوض غمار كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن التحضيرات لم تقتصر على مواجهة الأرجنتين فقط، بل شملت جميع مباريات دور المجموعات.

وقال ماندي في تصريحات من المنطقة المختلطة، اليوم الثلاثاء: “حضرنا جيدًا لهذا الموعد الكبير، ليس فقط لمباراة الأرجنتين، بل لكل مباريات دور المجموعات الثلاث”.

وأضاف: “علينا أن نكون فريقًا واحدًا، لأن هذا النوع من المباريات يُدار بشكل جماعي أكثر منه فردي”.

كما وجه مدافع “الخضر” رسالة إلى أنصار المنتخب الوطني، داعيًا إياها إلى مواصلة دعم المنتخب طوال مشواره في البطولة، حيث قال: “رسالتي للجمهور أن يكونوا خلفنا وأن يكونوا فخورين بنا ويدعموننا في هذه المباراة وكل المنافسة”.