ماندي:”حققنا الأهم وجاهزون لمواجهة ليبيريا”

عبر المدافع، عيسى ماندي، عن سعادته بالفوز المحقق أمام غينيا الإستوائية، في إطار الجولة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وصرح اللاعب، عيسى ماندي، بعد فوز الخضر، بثنائية نظيفة، أمام غينيا الإستوائية، اليوم الأربعاء، بملعب ميلود هدفي، لوسائل الإعلام:”حققنا الأهم بالفوز أمام منافس صعب وعنيد”.

وأضاف اللاعب:”لم أنشط في منصب الظهير الأيمن منذ فترة طويلة، خلقنا الكثير من الفرص، والأهم أننا حققنا الفوز”.

وختم عيسى ماندي حديثه بالقول:”جاهزون للمواجهة القادمة أمام منتخب ليبيريا”.