ماندي:”مستعدون لمواجهة بوركينافاسو”

أكد مدافع المنتخب الوطني، عيسى ماندي، أن الخضر مستعدون لمواجهة المنافس بوركينا فاسو، غدا السبت، برسم الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2023.

وصرح ماندي لقناة النهار، اليوم الجمعة، خلال المنطقة المختلطة:”مستعدون لمواجهة بوركينا فاسو، ومتعودون على لعب هذا النوع من المباريات”.

وأضاف ماندي:”أجرينا حصص تدريبيبة زوالا، للتعود والتأقلم على الحرارة التي ستكون يوم المباراة أمام بوركينا فاسو”.

وختم ماندي:”لا توجد منتخبات صغيرة أو كبيرة في إفريقيا، والدليل فوز منتخب الرأس الأخضر أمام غانا في الجولة الأولى”.