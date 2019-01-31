ماندي:”نحن في النصف النهائي..”

أبدى النجم الدولي الجزائري “عيسى ماندي” سعادته بتأهل فريقه “ريال بيتيس” للدور النصف النهائي من منافسة “كأس إسبانيا”.

ونشر المدافع المحوري للخضر أمسية اليوم الخميس صورة فرحته بالهدف الثالث الذي سجله أمس ضد الضيف إسبانيول.

وذلك على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مُرفقا إياها بعبارة:”نحن في النصف النهائي”.

وكان الفريق الأندلسي تأهل بعد فوزه في موقعة العودة بثلاثية لهدف مُستفيدا من التعادل المحقق ذهابا بهدف لهدف.