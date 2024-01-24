ماندي:”نشعر بخيبة أمل مثل شعبنا بهذا الإقصاء”

عبر المدافع الدولي عيسى ماندي، عن خيبته بالإقصاء المبكر من كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

بعد الخسارة أمس الثلاثاء، أمام المنتخب الموريتاني، بهدف دون مقابل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات

وصرح ماندي بحسرة كبيرة، بعد نهاية المواجهة:”نشعر بخيبة أمل، مثل شعبنا، من هذا الإقصاء المبكر من الكان، الذي لم نكن نتوقعه”.

وأضاف ماندي:”حضّرنا جيدا منذ شهر ديسمبر للذهاب بعيدا في هذا الحدث القاري، وللأسف لم ينجح الأمر”.

وتابع ماندي:”لا أعلم سبب هذا الفشل، لقد حاولنا كثيرا التسجيل أمام مرمى المنافسين في ثلاث مواجهات”.

وختم ماندي:”سنحاول ضبط الأمور، لأن ماحدث ليس من إرادتنا، وإصلاح ما يمكن إصلاحه، لمستقبل أفضل”.