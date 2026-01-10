ماندي:”نيجيريا قوية ولا تحتاج للتحيز التحكيمي للتألق”

أوضح مدافع المنتخب الوطني، عيسى ماندي، موقفه من التحكيم بعد الخسارة أمام نيجيريا، مؤكدًا أن المنتخب النيجيري لا يحتاج لأي نوع من التحيز التحكيمي للتألق.

وقال ماندي، في تصريحات بعد نهاية اللقاء:”نيجيريا لا تحتاج إلى هذا التحيز التحكيمي، فهي منتخب كبير يضم لاعبين كبارًا. لم يكونوا بحاجة إلى ذلك من أجل التألق، وهذا أمر مؤسف قليلًا”.

تصريح ماندي يعكس إحباط اللاعبين من بعض القرارات التحكيمية، لكنه في الوقت نفسه يقر بقوة المنتخب النيجيري ويشير إلى أن الفريق المنافس كان قادرًا على فرض نفسه دون أي تدخل خارجي.