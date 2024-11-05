ماندي أساسياً للمرة الثانية توالياً في رابطة الأبطال

تواجد المدافع الدولي الجزائري، عيسى ماندي، ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه ليل، تحسبا لمواجهة يوفنتوس. في إطار الجولة الرابعة من الدور الأول لرابطة أبطال أوروبا.

وقرر مدرب ليل، برونو غينيسيو، تجديد الثقة في المدافع الدولي الجزائري للمرة الثانية تواليا. بعد تألقه في المواجهة الأخيرة في الدوري الفرنسي أمام أولمبيك ليون، التي شارك في كامل أطوارها،.

وسيخوض مدافع الخضر ثاني مواجهة أساسيا مع فريقه في منافسة رابطة الأبطال. بعد أن سبق له خوض كامل دقائق مواجهة أتلتيكو مدريد، في الجولة السابقة.