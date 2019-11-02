ماندي أساسيا أمام ريال مدريد

سيشارك الدولي الجزائري عيسى ماندي، أساسيا في مباراة اليوم السبت، والتي ستجمع فريقه ريال بيتيس، بنادي ريال مدريد، لحساب الليغا الإسبانية.

وكشف الحساب الرسمي لنادي ريال بيتس، عن التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها المدرب روبي، هذه المباراة، والتي ضمت إسم عيسى ماندي.

ويعول مدرب ريال بيتيس، على خبرة مدافع الخضر، للوقوف سدا منيعا أمام مهاجمي ريال مدريد، مثلما تعود عليه في المواسم السابقة.

ويطمح عيسى ماندي، رفقة ناديه ريال بيتيس، العودة بنتيجة ايجابية، من البيرنابيو، لتحسين ترتيبهم في الليغا لهذا السموم، رغم صعوبة المهمة، أمام منافس اسمه ريال مدريد.