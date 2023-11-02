ماندي أساسيا رفقة فياريال في كأس ملك إسبانيا

جدد الدولي الجزائري عيسى ماندي عهده مع اللعب أساسيا في مباريات فريقه فياريال بعدما أصبح قطعة أساسية بالنظر إلى مستوياته الكبيرة التي أصبح يقدمها مؤخرا.

ويتواجد عيسى ماندي في التشكيلة الأساسية لـ “الغواصات” التي ستواجه النادي المستضيف شيكلانا في إطار ذهاب الدور الأول من منافسة كأس ملك إسبانيا.

وستجري المباراة بمعقل نادي شيكلانا، الذي قد يفاجئ الجزائري و رفقائه في أول مواجهة في منافسة الكأس، .

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