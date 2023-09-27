ماندي أساسيا رفقة فياريال في مواجهة جيرونا

يواجه الدولي الجزائري عيسى ماندي، وناديه فياريال، اليوم الأربعاء، الضيف جيرونا، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وكشفت إدارة نادي فياريال، عبر الحساب الرسمي للفريق، التشكيلة الأساسةي التي ستبدأ هذه المباراة، والتي ضمت اسم ماندي.

ويعول المدرب خوسي مارتين، على امكانيات، وخبرة مجمه الدولي الجزائري، في سعيه للإطاحة بنادي جيرونا.