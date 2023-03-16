ماندي أساسيا وسليماني احتياطيا في القمة بين فياريال واندرلخت

يتواجد الدولي الجزائري عيسى ماندي في التشكيلة الأساسية لفريق فياريال الذي سيواجه اندرخلت البلجيكي.

وستجري المباراة اليوم الخميس، بملعب “لاسيراميكا” في دوري المؤتمر الأوروبي بداية من الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي.

كما سينشط الدولي الجزائري اسلام سليماني الناشط في فريق اندرخلت المباراة بشكل احتياطي بقرار من مدربه الذي فضل الاعتماد على منافسه في المنصب رامان.

و ستكشف القمة عن المتأهل إلى الدور المقبل من المنافسة الأوروبية بعد تنشيط مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل بهدف مقابل هدف.

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