ماندي أساسيا وغويري احتياطيا في لقاء فياريال ورين

يتواجد الدولي الجزائري عيسى ماندي في التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها مدرب فياريال في مواجهة نادي رين.

وعرفت القائمة عودة مدافع الخضر الى القائمة الأساسية الذي يعوّل عليه الجميع في قيادة دفاع “الغواصات” للإطاحة بالنادي الفرنسي الذي ينشط له الدولي الجزائري أمين غويري.

كما عرفت قائمة رين الفرنسي، تواجد أمين غويري في التشكيلة الاحتياطية لخيارات فنية من قبل مدربه.

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