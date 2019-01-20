ماندي أساسي أمام جيرونا وبودبوز خارج القائمة

سيواجه الدولي الجزائري، عيسى ماندي، اليوم الأحد، رفقة فريقه ريال بيتيس الإسباني، نادي جيرونا، لحساب الجولة العشرين من الليغا الإسبانية.

وكشف الحساب الرسمي لريال بيتيس، على “تويتر”، التشكيلة الأساسية التي ستخوض هذه المواجهة، والتي ضمت اسم عيسى ماندي.

وفي المقابل، غاب الدولي الجزائري الآخر، رياض بوديوز، عن قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهة جيرونا اليوم الأحد.

ويسعى عيسى ماندي رفقة زملائه، للإطاحة بنادي جيرونا، في هذه المباراة، لتعزيز رصيدهم من النقاط، ومحاولت اللحاق بفرق مقدمة الترتيب.