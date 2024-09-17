ماندي أساسياً في أول مواجهات ليل في دوري أبطال أوروبا

سجل المدافع الدولي، عيسى ماندي، حضوره في التشكيلة الأساسية، لناديه ليل الفرنسي، المعنية بخوض مواجهة سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

في إطار الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا التي سيحتضنها ملعب “جوزيه أفالادي” بلشبونة، بداية من الساعة الثامنة مساء.

للإشارة، ستكون هذه المواجهة الأولى للدولي الجزائري، ماندي، مع فريقه منذ التوقف الدولي الأخير. حيث غاب عن آخر مواجهة أمام سانت ايتيان، في الجولة الرابعة من “الليغ 1”.