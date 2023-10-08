ماندي أساسي للمرة الخامسة مع فياريال ويسقط أمام لاس بالماس

بصم المدافع الدولي عيسى ماندي، على ثالث مواجهة أساسية رفقة فريقه فياريال الإسباني، أمام المنافس لاس بالماس.

وذلك برسم الجولة التاسعة من الليغا الإسبانية، التي جرت اليوم الأحد، في مباراة عرفت خسارة فيالريال بهدفين مقابل هدف.

وشارك ماندي كأساسي في اللقاء وطيلة التسعين دقيقة، ونال تنقيط متوسط في المواجهة بعلامة 6.3، بسبب تلقي فريقه هدفين.

وبلغت نسبة نجاح تمريرات ماندي نسبة 92%، حيث لمس 69 كرة وقدم 61 كرة منها 56 تمريرة ناجحة وفاز بأربع صراعات ثنائية.

ولإشارة، شارك ماندي للمرة الثالثة كأساسي هذا الموسم في الليغا والخامسة في كل المنافسات بعد كل من مواجهات رايو فايكانو وجيرونا ولاس بالماس ورين وباناثنايكوس.