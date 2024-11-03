ماندي :”أوقات جميلة و مؤلمة عشتها مع المنتخب الوطني”

استعاد مدافع المنتخب الوطني عيسى ماندي ذكرياته إلى التجارب التي عاشها مع المنتخب الوطني أبرزها التتويج بكأس افريقيا 2019 .

وقال عيسى ماندي عن التتويج في حواره للموقع الرسمية لـ “الفاف” الذي نشر اليوم الأحد “كنا نأمل في تحقيق نتيجة أفضل في مونديال البرازيل، بالنظر إلى الفرص الكبيرة، ثم جاء تتويجنا بكأس افريقيا 2019، وأضفنا النجمة الثانية للقميص حيث كانت لحظة استثنائية بمصر”.

كما أضاف ماندي “مسيرتي مليئة بالأوقات الجميلة ومؤلمة، مثل الخسارة أمام الكاميرون والإقصاء من التأهل إلى المونديال”.

وختم القائد المخضرم “ذكريات لن تنسى ولن تمحى من ذاكرتي”.

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