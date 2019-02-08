ماندي إلى جانب سيميدو ومارسيلو في التشكيلة المثالية لكأس الملك

الرياضة
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ماندي إلى جانب سيميدو ومارسيلو في التشكيلة المثالية لكأس الملك
بقلم كريم.تيغرمت

أختير المدافع الدولي الجزائري، عيسى ماندي، لاعب ريال بيتيس الإسباني، ضمن التشكيلة المثالية لذهاب نصف نهائي كأس الملك.

وكشف موقع “هوسكورد” العالمي، عن التشكيلة المثالية الخاصة بهذا الدور من كأس الملك، والتي تضمنت إسم عيسى ماندي.

وجاء اختيار مدافع الخضر، ضمن هذه التشكيلة، بعد أدائه الكبير في المواجهة التي جمعتهم بفالنسيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وتواجد عيسى ماندي، في هذه التشكيلة المثالية، إلى جانب العديد من الأسماء الكبيرة، على غرار مارسيلو، نافاس، سيميدو، وغيرهم.


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