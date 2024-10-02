ماندي احتياطياً في مواجهة ليل وريال مدريد

تواجد المدافع الدولي الجزائري، عيسى ماندي، في قائمة البدلاء لتشكيلة فريقه ليل الذي يواجه ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ويحتضنها ملعب “ديكاتلون أرينا” بمدينة ليل، بداية من الساعة الثامنة.

و قرر مدرب ليل، برونو غينيسيو، إحالة المدافع الجزائري على مقاعد البدلاء للمرة الثانية توالياً، بمناسبة مواجهة ريال مدريد المرتقبة بعد قليل. حيث اكتفى مدافع الخضر بملازمة مقاعد البدلاء في مواجهة ليل ولوهافر الأخيرة في الدوري الفرنسي.

للإشارة، شارك ماندي مع فريقه ليل في 6 مباريات منذ انطلاق الموسم الجاري، 4 منها أساسياً. بمعدل مشاركة يقدر بـ80 دقيقة في المباراة الواحدة لحد الآن.