ماندي احتياطيا في مباراة فياريال أمام إشبيلية

كشف مدرب فريق فياريال أوناي إيمري عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في مباراة اليوم امام إشبيلية في الجولة 35 من منافسة البطولة الإسبانية.

وحسبما أوردته. الصفحة الرسمية للفريق الإسباني. فإن الدولي الجزائري عيسى ماندي سيكون إحتياطيا في المباراة التي ستجري بملعب “لاسيراميكا”.

كما جدّد ماندي تواجده في الاحتياط “المعاناة متواصلة”. بعد تعافي القائد البيول بشكل نهائي من الإصابة. وهو الذي يعتبر منافسه الأساسي على المنصب الدفاعي.

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