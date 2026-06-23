ماندي: “الأردن صنع فرصة واحدة فقط.. وردة فعلنا كانت مثالية”

أكد مدافع المنتخب الوطني عيسى ماندي أن “الخضر” استحقوا الفوز أمام منتخب الأردن، مشيراً إلى أنهم أظهروا شخصية قوية بعدما قلبوا تأخرهم في الشوط الأول إلى انتصار ثمين في الجولة الثانية من كأس العالم.

وقال ماندي في تصريحاته للتلفزيون العمومي عقب نهاية المباراة: “منتخب الأردن لم يقدم أداءً كبيراً في الشوط الأول، وصنع فرصة خطيرة واحدة فقط، جاءت منها لقطة الهدف”.

وأضاف صخرة دفاع “الخضر”: “صحيح أن المنافس خلق لنا بعض الصعوبات، لكننا كنا نستحق الفوز، والدليل أننا صنعنا العديد من الفرص الخطيرة”.

وتطرق ماندي إلى ردة الفعل القوية بعد التأخر في النتيجة، مؤكداً أن أهم ما يميز المنتخبات الكبيرة هو قدرتها على تجاوز الأوقات الصعبة، حيث قال: “يحدث أحياناً أن ينهزم أي منتخب، لكن الأهم هو أن تكون ردة الفعل إيجابية، وهذا ما قمنا به اليوم”.

وأشاد ماندي بالروح القتالية التي أظهرها اللاعبون في الشوط الثاني، والتي مكنت المنتخب الوطني من تحقيق فوز ثمين أبقى على حظوظه كاملة في التأهل إلى الدور الثاني من المونديال.