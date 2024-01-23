ماندي :”الأمور لم تسر مثلما أردنا ونتحمل كامل المسؤولية”

أبدى مدافع المنتخب الوطني عيسى ماندي، أسفه الشديد لاقصائهم من الدور الأول لـ”كان” كوت ديفوار، مؤكدا تحملهم كامل المسؤولية.

وصرح ماندي، عقب الهزيم أمام موريتانيا: “حضرنا جيدا لكأس افريقيا، وكانت كل الظروف مواتية، للأسف لم تسير الأمور مثلنا أردنا”.

كما أضاف مدافع الخضر: “كنا حاضرين في هذه البطولة، قدمنا كل ما لدينا، للاسف لم نتأهل إلى الدور الثاني”.

وأردف: “الأخطاء التحكيمية أثرت كذلك، ولم يتخذو القرارت الصائبة، ونحن نتحمل المسؤولية كاملة”.

وتابع عيسى ماندي: “لا نستطيع الحديث عن الأسباب التي أدت إلى إقصائنا، والوقت لم يحن للحديث عن ذلك”.