ماندي: “البداية كانت صعبة لكن لن نستسلم”

تحدث الدولي الجزائري عيسى ماندي، عن الخرجة الأولى للمنتخب الوطني في كأس العالم 2026، رفعا التحدي لما هو قادم.

ونشر ماندي، عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “انستغرام”، صورة له رفقة لاعبي الضخر، من مباراتهم الأخير ضد الأرجنتين.

كما أرفق الدولي الجزائري، هذه الصورة، بتعليق قال فيه: “بداية المنافسة كانت صعبة، لكن لن نستسلم”.

يذكر أن المتخب الوطني انهزم بثلاثية دون رد، في مباراته الأولى من كأس العالم 2026، أمام منتخب الأرجنيتن، وسيواجه في مباراته المقبلة منتخب الأردن، يوم الأربعاء المقبل.