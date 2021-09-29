ماندي “البديل” يسقط أمام رونالدو في الوقت القاتل !

سقط سهرة اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري “عيسى ماندي” في فخ الهزيمة رفقة فريقه فياريال الإسباني أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.

المواجهة جرت بملعب “أولترافورد” بمدينة مانشستر لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات منافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

وفاز الشياطين الحمر في الوقت القاتل بهدفين لهدف وحيد، حيث سجل باكو ألكاسير للغواصات الصفراء في الدقيقة ال53 في حين عدل ألكس تيلاس في الدقيقة ال60 وأضاف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة ال90+5.

عيسى ماندي شارك بديلا لقائد فياريال راوول ألبيول في الدقيقة ال72 عندما كانت النتيجة تشير للتعادل بهدف في كل شبكة.