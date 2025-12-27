ماندي: “الشبان يتجاوبون مع تعليمات الكوادر ونعمل على منحهم الثقة”

كشف مدافع المنتخب الوطني، عيسى ماندي، أن الأمور في بيت “الخضر” تسير على ما يرام، ما بين لاعبي الخبرة والشبان.

وفي رده حول الرسالة التي يوجهها للاعبين، قُبيل لقاء بوركينافاسو. على هامش الندوة الصحفية، قال ماندي: “لن أكون الوحيد الذي يقدم رسالة، هناك لاعبي خبرة آخرون”.

وواصل مدافع ليل الفرنسي: “المنتخب يضم مزيج بين الشبان ولاعبي الخبرة.. نعمل كل يوم ونتحدث حتى نمنح الثقة للجميع”.

مضيفا: “إنها سادس “كان” بالنسبة لي، وعليه أعرف كيف أخوض هذه المنافسة، والشبان الذين جاؤوا إلى المنتخب يتجابون معنا وهذا أمر جعل الأمور سهلة”.

وعلى صعيد آخر، ثمّن ماندي، محافظة “الخضر” على شباكهم نظيفة في افتتاح مشوارهم ضمن “كان 2025″، وقال: “كمدافع عدم تلقي أهداف شيء مهم بالنسبة لي وللفريق.. قمنا بعمل كبير من أجل ذلك”.