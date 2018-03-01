ماندي :”الفاف.. المُدربون واللاعبون سبب إنهيار الخضر”

عبّر الدولي الجزائري، عيسى ماندي عن حسرته للوضعية التي يتواجد عليها المنتخب الوطني وفشله في التأهل لنهائيات كأس العالم 2014.

وصرح لـ”فرانس فوتبول” :”الإستقرار كان غائبا على مُستوى الإتحادية والمُدربين، وحتى نحن اللاعبين لم نكن في المُستوى، جميعنا نتحمل المسؤولية”.

وأضاف في نفس السياق :”صراحة السيناريو الذي عشناه خلال التصفيات الأخيرة غير مُفرح بالمرة، حيث أننا استهلكنا ثلاث مُدربين”.

وختم :”علينا أن نُراجع أنفسنا ونعمل على إسترجاع مُستوانا، لنُعيد الجزائر لنفس المكانة التي تواجدت فيها في مونديال 2014 بالبرازيل”.