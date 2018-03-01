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ماندي :”الفاف.. المُدربون واللاعبون سبب إنهيار الخضر”

الرياضة
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ماندي :”الفاف.. المُدربون واللاعبون سبب إنهيار الخضر” صورة مركبة
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر الدولي الجزائري، عيسى ماندي عن حسرته للوضعية التي يتواجد عليها المنتخب الوطني وفشله في التأهل لنهائيات كأس العالم 2014.

وصرح لـ”فرانس فوتبول” :”الإستقرار كان غائبا على مُستوى الإتحادية والمُدربين، وحتى نحن اللاعبين لم نكن في المُستوى، جميعنا نتحمل المسؤولية”.

وأضاف في نفس السياق :”صراحة السيناريو الذي عشناه خلال التصفيات الأخيرة غير مُفرح بالمرة، حيث أننا استهلكنا ثلاث مُدربين”.

وختم :”علينا أن نُراجع أنفسنا ونعمل على إسترجاع مُستوانا، لنُعيد الجزائر لنفس المكانة التي تواجدت فيها في مونديال 2014 بالبرازيل”.

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