ماندي :”المعنويات مرتفعة ويجب المحافظة على روح المجموعة”

طلب مدافع المنتخب الوطني عيسى ماندي من زملائه الحفاظ على روح المجموعة في الفريق التي اكتسبوها اليوم خلال مواجهة بوليفيا والفوز عليها.

وقال عيسى ماندي في تصريحه خلال المنطقة المختلطة “يجب أن نبقى متحدين، بشكل جيد، قدمنا مباراة جيدة وجميلة، نملك مجموعة جيدة، يجب استغلال الفوز أمام بوليفيا و الحفاظ على المعنويات المرتفعة”

كما أضاف “سنعود إلى العمل و التركيز جيدا من أجل الفوز بالمباراة القادمة أمام جنوب إفريقيا، يجب الاسترجاع قبل الشروع في التحدي القادم”.

للإشارة، مدافع الخضر كان سما قاتلا في دفاع منتخب بوليفيا وهو الذي سجل هدف الفوز الأخير في أخر الدقائق.