ماندي: “المنتخب الوطني يعني لي الكثير وأستمتع دائما باللعب للخضر”

تحدث الدولي الجزائري عيسى ماندي، عن مشواره الطويل مع المنتخب الوطني، بمناسبة اقترابة من بلوغ 100 مباراة بقميص الخضر.

وفي حوار خص به الصفحة الرسمية لناديه ليل الفرنسي، صرح ماندي: “المنتخب الوطني، يعني الكثير بالنسبة لي”.

كما أضاف: “بدأت مشواري الدولي منذ أكثر من 11 عاما، حيث التحقت بالمنتخب في نوفمبر 2013، ولعب أول مباراة لي في مارس 2014”.

وأردف: “كانت لحظة مميزة جدا بالنسبة لي، ودائما ما تكون لحظة مميزة أن أمثل بلدي الجزائر، كون ملايين الجزائريين يشاهدوننا سواء كانت مباراة ودية، أو في بطولة أمم إفريقيا، أو كأس العالم”.

وتابع عيسى ماندي: “أستمتع دائما باللعب مع المنتخب الوطني، واعتبر ذلك شرف كبير بالنسبة لي”.