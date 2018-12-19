ماندي: “بإمكاننا الفوز بالأوروبا ليغ هذا الموسم”

أكد الدولي الجزائري، عيسى ماندي، على قدرة فريقه ريال بيتيس الإسباني في التتويج بلقب الأوروباليغ، مؤكدا أنها تعتبر من أهداف النادي لهذا الموسم.

وصرح ماندي، لإذاعة “أر أم سي” الفرنسية: “منذ البداية وضعنا الأوروباليغ ضمن أهدافنا، ونريد الذهاب لأبعد حد ممكن في هذه المنافسة”.

وأضاف: “لدينا القدرة على الفوز بهذه البطولة الأوروبية، بعد الإستثمارات الكبيرة التي قام بها النادي في الصيف المنصرم باستقدام لاعبين كبار”.

وبخصوص منافسهم المقبل في هذه المنافسة نادي رين الفرنسي، كشف ماندي: “سعيد جدا بمواجهة فريق من الليغ1 الفرنسية”.

وأردف عيسى ماندي: “تلقيت خبر مواجهة نادي رين الفرنسي، بفرح كبير، لأنها ستكون فرصة بالنسبة لي، لملاقاة العديد من معارفي في هذا النادي”.

يذكر أن في هذه المواجهة من الدوري الأوروبي، سيواجه عيسى ماندي ورياض بودبوز، مواطنيهما اللذين ينشطان في نادي رين الفرنسي، رامي بن سبعيني ومهدي زفان.